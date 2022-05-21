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В Австралии – новый премьер-министр: кто он

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21.05.2022, 20:25
В Австралии – новый премьер-министр: кто он - Фото
Энтони Альбанезе (фото – EPA)

Энтони Альбанезе станет следующим премьер-министром Австралии после того, как Лейбористская партия одержала победу на выборах впервые почти за десятилетие. Об этом сообщает BBC.

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Один из старейших политиков Австралии пообещал избирателям "безопасные перемены" после победы над консервативной либерально-национальной коалицией, которая находится у власти с 2013 года.

Пока еще действующий премьер-министр Скотт Моррисон называет себя "бульдозером", Альбанезе клянется стать "строителем", отмечает агентство.

После пандемии коронавируса, когда австралийские штаты были отрезаны друг от друга, а города разделены строгими правилами карантина, укрепление единства стало главным приоритетом для нового лидера.

"Я хочу объединить австралийцев. Я хочу искать нашу общую цель и способствовать единству и оптимизму, а не страху и разногласиям", – сказал он в своей победной речи в субботу вечером.

Альбанезе заработал репутацию защитника бесплатной системы здравоохранения, защитника ЛГБТ-сообщества, республиканца и страстного болельщика регби.

Альбо, так его называют австралийцы, воспитывался матерью-одиночкой в социальном жилье на пенсию по инвалидности. Он часто называл свое воспитание основой своих прогрессивных убеждений.

Альбанезе считал, что отец умер до его рождения, но в подростковом возрасте узнал, что его мать на самом деле во время путешествия по Европе забеременела от женатого мужчины, который, скорее всего, был еще жив. Три десятилетия спустя он разыскал Карло Альбанезе, чтобы впервые встретиться со своим отцом и сводными братьями и сестрами.

Политик сказал, что создание лучшего мира для его сына Натана является источником вдохновения для его общественной деятельности. Альбанезе расстался со своей женой, с которой прожил 19 лет, в 2019 году.

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Вадим Ребрина
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Австралия энтони альбанезе
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