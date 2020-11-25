В Австралии присяжная заснула и начала храпеть во время слушания дела об убийстве
В австралийском городе Сидней судье пришлось удалить из зала заседаний одну из присяжных. Женщина заснула и громко храпела во время слушания дела об убийстве, пишет The Guardian.
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В тот день в суде рассматривалось дело об убийстве прохожего одним из членов местной преступной банды. К концу заседания внимание судьи привлек храп – оказалось, что одна из присяжных заснула прямо посреди процесса.
"Неспособность присяжного заседателя бодрствовать заставила меня сделать вывод, что, возможно, она не справляется со своими функциями присяжной", – отметил судья и принял решение удалить женщину из зала.
После этого она призналась, что ее сонливость была вызвана медицинскими причинами, однако на решение судьи это не повлияло.
- В сентябре 2020 года чиновницу в Австралии угрожали убить из-за решения об ужесточении коронавирусного карантина.
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