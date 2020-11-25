UA

В Австралии присяжная заснула и начала храпеть во время слушания дела об убийстве

25.11.2020, 10:53
В Австралии присяжная заснула и начала храпеть во время слушания дела об убийстве - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В австралийском городе Сидней судье пришлось удалить из зала заседаний одну из присяжных. Женщина заснула и громко храпела во время слушания дела об убийстве, пишет The Guardian.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В тот день в суде рассматривалось дело об убийстве прохожего одним из членов местной преступной банды. К концу заседания внимание судьи привлек храп – оказалось, что одна из присяжных заснула прямо посреди процесса.

"Неспособность присяжного заседателя бодрствовать заставила меня сделать вывод, что, возможно, она не справляется со своими функциями присяжной", – отметил судья и принял решение удалить женщину из зала.

После этого она призналась, что ее сонливость была вызвана медицинскими причинами, однако на решение судьи это не повлияло.

  • В сентябре 2020 года чиновницу в Австралии угрожали убить из-за решения об ужесточении коронавирусного карантина.

Читайте также: Не осилил: Трамп заявил, что заснул во время выступления Обамы

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
суд Австралия присяжная храп дело об убийстве

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 