В Австрии эвакуировали популярный горнолыжный курорт

Иллюстративное фото: EPA

Все гости и обслуживающий персонал горнолыжного курорта Хохкар (федеральная земля Нижняя Австрия) на северо-востоке страны в понедельник, 7 января, эвакуированы из-за высокой угрозы схода лавин. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, это произошло впервые за более чем 50-летнюю историю популярного места отдыха.

Реклама

В 15:00 последняя автомобильная колонна, дорогу которой в связи с высокими заносами пришлось прокладывать снегоуборочной технике, спустилась в долину.

"К счастью, все прошло хорошо. Отлично сработали команда, входящая в комиссию по отслеживанию лавин, и фирма, занимающаяся поддержанием альпийских трасс в Хохкаре", - отметил мэр городка Гёстлинг Фридрих Фарнбергер.

В Хохкаре расположены порядка 20 горнолыжных трасс и девять подъемников.

Как отмечает информационный портал Niederösterreichischen Nachrichten, среди обслуживающего курорт персонала - много граждан Венгрии. Они воспользовались вынужденной паузой, чтобы съездить домой.

Когда трассы возобновят работу, станет известно в ближайшие дни. Об этом будет объявлено дополнительно.

Из-за непогоды и сильных снегопадов в Австрии и в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии в последние дни было зафиксировано несколько инцидентов со смертельным исходом.

7 января 2018 года сообщалось, что семь человек погибли в Альпах в результате сильного снегопада в минувшие выходные, а на лыжных курортах Австрии, Германии и Италии предупредили о высоком риске лавин.