Жертвами снегопада и лавин в Альпах стали семь человек

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По меньшей мере семь человек погибли в Альпах в результате сильного снегопада в минувшие выходные, а на лыжных курортах Австрии, Германии и Италии предупредили о высоком риске лавин. Об этом сообщает BBC.

В горах Форарльберг в Австрии в двух восхождениях лавин погибли двое немецких лыжников. Еще один лыжник погиб в районе Понгау, вблизи Зальцбурга.

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В Баварии у Бад-Тольц лыжника задавило дерево, которое сломалось под давлением снега. В баварских горах Тейзенберг лавина убила молодую женщину.

В итальянских Альпах погибли двое альпинистов. Их тела спасатели обнаружили на высоте 2800 м горы Кристальера, что в Альпах севернее Турина.

Второй - самый высокий - уровень угрозы лавин сейчас действует на всей территории австрийской земли Тироль и в большей части баварских Альп.

В Карпатах 6 января потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Двоих спасли, а еще двоих продолжали искать. 7 января один из пропавших вышел на связь, судьба еще одного - по-прежнему неизвестна.