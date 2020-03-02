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В Австрии начался суд над экс-полковником: шпионил для РФ с 1993 года

В Австрии начался суд над экс-полковником: шпионил для РФ с 1993 года - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
02.03.2020, 16:30

Суд над российским шпионом будет проходить за закрытыми дверями, поскольку доказательства могут включать в себя гостайну или данные военной разведки

В Зальзбурге начался суд над бывшим полковником австрийской армии, которого подозревают в шпионаже и раскрытии гостайны в пользу российской военной разведке. Об этом сообщает The Guardian

Процесс над бывшим военным будет проходить за закрытыми дверями, поскольку среди доказательств могут оказаться гостайна или данные военной разведки Австрии.

Военный отрицает обвинения и утверждает, что он передал информацию, которая была доступна в интернете или газетах. Его адвокат заявляет, что клиент поддерживал связь с "определенными лицами за рубежом", однако он никогда не нарушал закон, поскольку является "патриотом". 

Следствием было установлено, что подозреваемый впервые связался с разведкой РФ в 1987 году во время зарубежной командировки. Работать на ГРУ, по данным спецслужб, он якобы начал в 1993 году. 

  • В ноябре экс-полковнику предъявили обвинения. По информации спецслужб Австрии, бывший военный за свою "работу" якобы должен был получить 300 000 евро.

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Владислав Сердюк
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