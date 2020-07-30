В Азербайджане "запретили" журналистам и врачам умирать от COVID-19

Азербайджанские СМИ, которые публикуют новости о смерти журналистов и врачей от коронавируса, будут наказывать

Власти Азербайджана запретили средствам массовой информации сообщать о случаях смерти журналистов и врачей от коронавируса. О мерах наказания пока ничего не известно. Об этом сообщает JAMnews со ссылкой на местного журналиста, который пожелал остаться неизвестным.

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По его словам, редакции якобы получили от властей предупреждение о том, что сайты с новостями о смерти журналистов и врачей от коронавируса "будут наказывать". Такое сообщение появилось после публикации новости о смерти от COVID-19 главного редактора Общественного телевидения Азербайджана Амраху Фаганоглу.

Сначала эту новость распространил сам телеканал, вслед за ним - много азербайджанских сайтов. Позднее некоторые СМИ новость удалили. Как пояснил журналист, ее убрали именно из-за новой инструкции.

По состоянию на 30 июля в стране зафиксировали более 30 000 больных коронавирусом, из них 438 человек умерли.

За прошедшие сутки по Гринвичу в мире зафиксировали 290 722 заболевших (рекорд за время пандемии), умерли 7036 человек ( днем ранее - 5644), о долели недуг 237 959 пациентов ( 224 965) .

зафиксировали За все время пандемии зафиксировали 17 177 560 заболевших, 669 572 умерших и 10 689 530 выздоровевших .

Наталия Софиенко

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