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В Азербайджане "запретили" журналистам и врачам умирать от COVID-19

30.07.2020, 08:36
В Азербайджане
Иллюстративное фото: prostooleh/freepik.com

Азербайджанские СМИ, которые публикуют новости о смерти журналистов и врачей от коронавируса, будут наказывать

Власти Азербайджана запретили средствам массовой информации сообщать о случаях смерти журналистов и врачей от коронавируса. О мерах наказания пока ничего не известно. Об этом сообщает JAMnews со ссылкой на местного журналиста, который пожелал остаться неизвестным.

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По его словам, редакции якобы получили от властей предупреждение о том, что сайты с новостями о смерти журналистов и врачей от коронавируса "будут наказывать". Такое сообщение появилось после публикации новости о смерти от COVID-19 главного редактора Общественного телевидения Азербайджана Амраху Фаганоглу.

Сначала эту новость распространил сам телеканал, вслед за ним - много азербайджанских сайтов. Позднее некоторые СМИ новость удалили. Как пояснил журналист, ее убрали именно из-за новой инструкции.

  • По состоянию на 30 июля в стране зафиксировали более 30 000 больных коронавирусом, из них 438 человек умерли.
  • За прошедшие сутки по Гринвичу в мире зафиксировали 290 722 заболевших (рекорд за время пандемии), умерли 7036 человек (днем ранее - 5644), одолели недуг 237 959 пациентов (224 965).
  • За все время пандемии зафиксировали 17 177 560 заболевших, 669 572 умерших и 10 689 530 выздоровевших.
Наталия Софиенко
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