Коронавирус. В мире выявили рекордное число заболевших за сутки – динамика

В мире зарегистрировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. За все время пандемии больше всего зараженных выявили в США, Бразилии, Индии, РФ

За прошедшие сутки по Гринвичу в мире зафиксировали 290 722 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это наивысший показатель за все время пандемии, говорится в данных на Worldometers.

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Также за сутки зарегистрировали 7036 смертей (днем ранее - 5644) среди больных COVID-19. Одолели недуг 237 959 человека (224 965).

За все время пандемии зафиксировали 17 177 560 заболевших, 669 572 умерших и 10 689 530 выздоровевших.

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Динамика эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом выявленных заболевших:

1. США – 4 568 037 зараженных (+66 921), 153 480 умерших (+1485), 2 245 044 выздоровевших (+58 861);

2. Бразилия – 2 555 518 (+70 869), 90 188 (+1554), 1 787 419 (+65 859);

3. Индия – 1 584 384 (+52 249), 35 003 (+779), 1 021 611 (+32 841);

4. Россия – 829 990 (+5475), 13 673 (+169), 620 333 (+8116);

5. ЮАР – 471 123 (+11 362), 7497 (+240), 297 967 (+10 654).

генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус 27 июля заявил , что созовет на этой неделе чрезвычайный комитет, так как пандемия продолжает ускоряться.

Вчера в ВОЗ заявили , что причиной вспышек заболеваемости в Европе могут быть молодые люди, часть из которых не соблюдают эпидрежим.

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Марк Сировой

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