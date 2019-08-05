В Беларуси назвали возможную дату выборов президента

Фото: pixabay.com

В Беларуси президентские выборы могут пройти 30 августа 2020 года. Об этом заявила Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, сообщает TUT.by.



"30 августа 2020 года - это последнее возможное воскресенье, когда могут пройти следующие президентские выборы. …Да, это лето. Но 30 августа – день, когда уже все приезжают в основном. По крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. В основном население, по большей части, будет находиться по месту своей регистрации", – отметила она.



С 1994 года президентом страны является Александр Лукашенко.



1 марта 2019 года Лукашенко заявил, что не собирается быть главой государства до конца жизни, передать власть по наследству тоже не хочет, но на следующие выборы - пойдет.