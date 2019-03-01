Лукашенко: На тот свет с кресла президента меня не унесут - видео

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Передавать власть по наследству президент Беларуси тоже не планирует

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Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается быть главой государства до конца жизни, передать власть по наследству тоже не хочет, но на следующие выборы - пойдет. Об этом он сказал во время "Большого разговора", отвечая на вопросы журналистов.

"На тот свет из президентского кресла меня не понесут, это я вам твердо обещаю", - сказал он, добавив, что ради своих детей "не будет удерживать власть и передавать по наследству".

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Лукашенко также заявилто у России и Беларуси "судьба - жить вместе, даже если наш старший брат такой-сякой", потому что "братьев не выбирают". 

 

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Теги: президент, беларусь, александр лукашенко
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