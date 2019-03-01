Лукашенко о РФ: Старшего брата не выбирают, даже такого-сякого

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Белорусский президент Александр Лукашенко считат, что у России и Беларуси "судьба - жить вместе, даже если наш старший брат такой-сякой", потому что "братьев не выбирают". Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, которую транслировали государственные каналы.

"Мы тоже не пушистые и беленькие. Когда я определялся на заре нашей независимости, с кем быть <...> судьбу государства и политику предопределило то, что мы не только как люди завязаны друг на друга, мы родные <...> Нам надо быть вместе", - добавил он.

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При этом белорусский лидер заверил: Минск "никогда не был нахлебником у России и не будет": "Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов".

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Также, по его словам, Беларусь и впредь не будет брать "ни копейки" за размещенние на своей территории двух российских военных баз, так как Лукашенко считает их залогом "общей безопасности".

"Мы против любых проявлений агрессий. По периметру нашей границы возникают новые точки напряженности <...> Никаких замашек со стороны президента России, что Беларусь надо включить в состав РФ, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь", - полагает Лукашенко.

Президент РБ посетовал, что когда был подписан договор о Союзном государстве, в него "только ленивый не бросал палки": "Обвиняли в свержении конституционного строя в России: сейчас Лукашенко прибежит, схватит шапку Мономаха и сядет там".

"...А сейчас этим вопросом озаботилась верхотура ваша. Почему так случилось, чем это объясняют? Мы поимели беду с Украиной, и россияне на самом высоком уровне сказали: "Не случится ли с Беларусью чего-то такого, что мы потом что-то потеряем?", - сказал он.

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