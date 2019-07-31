В Беларуси второй раз вынесли смертный приговор в этом году

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Беларуси во второй раз в 2019 году объявили смертный приговор. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным базирующейся в Минске правозащитной группы "Весна", суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух пожилых женщин в декабре 2018 года и приговорил его к смерти.

50-летний подсудимый признавал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.

Павлов - второй осужденный к смертной казни в 2019 году после 36-летнего Александра Осиповича, которого признали виновным в убийстве двух девушек в прошлом году.

17 июня 2019 года генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Титус Корлатян осудил казнь Александра Жильникова в Беларуси, призывая власти страны следовать европейским демократическим стандартам.