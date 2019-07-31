Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Беларуси второй раз вынесли смертный приговор в этом году

В Беларуси второй раз вынесли смертный приговор в этом году - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
31.07.2019, 07:14

50-летний подсудимый признавал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь

В Беларуси во второй раз в 2019 году объявили смертный приговор. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным базирующейся в Минске правозащитной группы "Весна", суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух пожилых женщин в декабре 2018 года и приговорил его к смерти.

50-летний подсудимый признавал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.

Павлов - второй осужденный к смертной казни в 2019 году после 36-летнего Александра Осиповича, которого признали виновным в убийстве двух девушек в прошлом году.

17 июня 2019 года генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Титус Корлатян осудил казнь Александра Жильникова в Беларуси, призывая власти страны следовать европейским демократическим стандартам.

Напишите нам
приговор беларусь смертная казнь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 