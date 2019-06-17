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17.06.2019, 23:01

В ПАСЕ призывают Беларусь отказаться от смертной казни

В ПАСЕ призывают Беларусь отказаться от смертной казни - Фото
Фото - пресс-служба ПАСЕ

Несколько дней назад в Беларуси казнили мужчину, осужденного за три убийства

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Титус Корлатян осудил казнь Александра Жильникова в Беларуси, призывая власти страны следовать европейским демократическим стандартам. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"В настоящее время неясно, был ли казнен Вячеслав Сухарка, приговоренный одновременно с Жильниковым. Если нет, я настоятельно призываю власти не продолжать его казнь. Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в применении пропорциональной санкции, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", - заявил он.

Корлатян добавил, что применение Беларусью смертной казни препятствует развитию более глубоких отношений этой страны с Советом Европы.

"Я повторяю свой призыв к белорусским властям ввести мораторий на смертную казнь в срочном порядке и в качестве первого шага на пути к ее полной отмене. Это единственный путь вперед", - подытожил докладчик ПАСЕ.

13 июня в Беларуси казнили Жильникова, осужденного за три убийства.

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Теги: беларусь, смертная казнь, пасе
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