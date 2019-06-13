Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 15:30

В Беларуси казнили осужденного за три убийства

В Беларуси казнили осужденного за три убийства - Фото
Александр Жильников в Верховном суде (фото - Правозащитный центр Весна)

Александра Жильникова приговорили к расстрелу за убийства, совершенные в 2015 году

В Беларуси казнили Александра Жильникова, осужденного за три убийства. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр Весна

Как пишут правозащитники, они с осужденным готовили жалобу в белорусскую Генпрокуратуру. Также в Комитете ООН по правам человека находилось на рассмотрении обращение осужденного.

Отмечается, что Жильников был приговорен к высшей мере наказания за убийства, совершенные в Минске в 2015 году. Вместе с ним к смертной казни приговорили Вячеслава Сухарко.

Ранее, в мае, в Брунее отменили смертную казнь за однополый секс. 

Читайте также: Эрдоган об отмене смертной казни: Допустили ошибку

Отправить:
Распечатать:
Теги: беларусь, смертная казнь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 