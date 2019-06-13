В Беларуси казнили осужденного за три убийства

Александр Жильников в Верховном суде (фото - Правозащитный центр Весна)

В Беларуси казнили Александра Жильникова, осужденного за три убийства. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр Весна.

Как пишут правозащитники, они с осужденным готовили жалобу в белорусскую Генпрокуратуру. Также в Комитете ООН по правам человека находилось на рассмотрении обращение осужденного.

Отмечается, что Жильников был приговорен к высшей мере наказания за убийства, совершенные в Минске в 2015 году. Вместе с ним к смертной казни приговорили Вячеслава Сухарко.

Ранее, в мае, в Брунее отменили смертную казнь за однополый секс.

Читайте также: Эрдоган об отмене смертной казни: Допустили ошибку