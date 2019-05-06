Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.05.2019, 06:58

В Брунее однополый секс не будут карать смертной казнью

В Брунее однополый секс не будут карать смертной казнью - Фото
Фото: google.com/maps

Ранее власти Брунея подверглись жесткой критике со стороны мирового сообщества

Реклама
Реклама

В Брунее мораторий на смертную казнь будет продолжать свое действие, несмотря на вступление в апреле в силу норм шариата, предполагающих, в частности забивание камнями за гомосексуальные связи и супружескую измену. Об этом сообщил султан Хассанал Болкиах в телеобращении перед началом Рамадана - обязательного для мусульман месяца поста, передает Deutsche Welle.

"На протяжении более двух десятилетий мы де-факто практиковали мораторий на смертную казнь в отношении случаев, подпадающих под юрисдикцию общего права. Этот запрет будет применяться и к случаям, рассматриваемым в рамках законов шариата и предусматривающим широкие возможности для смягчения взыскания", - отметил султан.

Реклама

Ранее власти Брунея подверглись жесткой критике со стороны мирового сообщества и целого ряда знаменитостей, включая американского актера Джорджа Клуни и британского певца Элтона Джона.

Правозащитная организация Amnesty International также осудила новые законы.

С 2014 года в исламской стране действует УК, основанный на законах шариата. Правки в законы, ужесточающие наказания, вводятся с той поры постепенно, чтобы смягчить критику благодаря длительным периодам времени между новыми изменениями, отмечает источник.

Бруней находится на острове Калимантан, численность населения страны - всего около 400 000 человек. Благодаря богатым запасам нефти и газа это одно из самых богатых и обеспеченных государств мира. 40% работающих в стране - заробитчане из соседних стран.

28 марта 2019 года сообщалось, что в Брунее за однополый секс будут приговаривать к смерти через побивание камнями, хотя ранее за это "преступление" подозреваемым грозила только тюрьма - до 10 лет срока

Отправить:
Распечатать:
Теги: смертная казнь, Бруней, однополый секс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 