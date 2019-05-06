В Брунее однополый секс не будут карать смертной казнью

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В Брунее мораторий на смертную казнь будет продолжать свое действие, несмотря на вступление в апреле в силу норм шариата, предполагающих, в частности забивание камнями за гомосексуальные связи и супружескую измену. Об этом сообщил султан Хассанал Болкиах в телеобращении перед началом Рамадана - обязательного для мусульман месяца поста, передает Deutsche Welle.

"На протяжении более двух десятилетий мы де-факто практиковали мораторий на смертную казнь в отношении случаев, подпадающих под юрисдикцию общего права. Этот запрет будет применяться и к случаям, рассматриваемым в рамках законов шариата и предусматривающим широкие возможности для смягчения взыскания", - отметил султан.

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Ранее власти Брунея подверглись жесткой критике со стороны мирового сообщества и целого ряда знаменитостей, включая американского актера Джорджа Клуни и британского певца Элтона Джона.

Правозащитная организация Amnesty International также осудила новые законы.

С 2014 года в исламской стране действует УК, основанный на законах шариата. Правки в законы, ужесточающие наказания, вводятся с той поры постепенно, чтобы смягчить критику благодаря длительным периодам времени между новыми изменениями, отмечает источник.

Бруней находится на острове Калимантан, численность населения страны - всего около 400 000 человек. Благодаря богатым запасам нефти и газа это одно из самых богатых и обеспеченных государств мира. 40% работающих в стране - заробитчане из соседних стран.

28 марта 2019 года сообщалось, что в Брунее за однополый секс будут приговаривать к смерти через побивание камнями, хотя ранее за это "преступление" подозреваемым грозила только тюрьма - до 10 лет срока