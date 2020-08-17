В Беларуси за время протестов без вести пропали до 100 человек - СМИ

Правозащитники не могут найти этих людей. Ничего о них не слышали также и те, кого сейчас освобождают из изоляторов

В Беларуси за время массовых протестов без вести пропали около ста человек. Они перестали выходить на связь с родственниками, их также нет в официальных списках задержанных.

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Главный редактор Еврорадио Павел Свердлов сказал в комментарии Радио НВ, что на данный момент есть около 93 фамилий людей, которых разыскивают и ждут родственники. Он не уточнил источник этой информации.

"Родственники продолжают добавлять этих пропавших людей в списки и это, конечно, самый большой вопрос, который сейчас нужно решить — куда пропали эти люди. Если они живы, то нужно, чтобы они нашлись очень срочно, потому что все их ищут, а если это жертвы протестов, то это совсем другой разговор", — сказал Свердлов.

По его словам, правозащитники не могут найти этих 90 человек. Ничего о них не слышали также и те, кого сейчас освобождают из изоляторов. "Это наводит на мысли, что, возможно, они очень сильно избиты", — предположил журналист.

Беларусское издание TUT.by, которое создало специальный сервис по поиску пропавших, на который ориентируются и некоторые правозащитники, сообщает, что на связь не выходят 76 человек. Большинство из них — мужчины, женщин всего несколько.

По некоторым из пропавших, отмечает издание, известно количество суток, которые им дали, но неизвестно место отбывания наказания. По некоторым ситуация еще хуже: ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о них. Их фамилий также нет ни в списках осужденных, ни в списках находящихся в изоляторах.

Журналисты обратились за информацией по пропавшим без вести в МВД Беларуси. Там сказали, что статистика по пропавшим за август 2020 года будет доступна только 1 сентября.

Ранее СМИ сообщали о тысячах задержанных в Беларуси во время акций протеста.

По данным образовательно-социального общественного объединения Звяно, по меньшей мере пять человек были убиты и еще семеро находились в критическом состоянии в реанимации во время протестов.

Вадим Ребрина

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