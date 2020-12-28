В Бельгии в доме престарелых умерли 18 человек: до этого к ним приходил заболевший Санта

В небольшом городке Мол, неподалеку от Антверпена в Бельгии, произошла настоящая трагедия – в местном доме престарелых от коронавируса умерли 18 его обитателей, еще более сотни оказались заражены. По совпадению за несколько дней до этого к ним заходил зараженный COVID-19 Санта Клаус, пишет The Brussels Times.

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Визит Санты был организован руководством дома престарелых, чтобы поздравить пожилых людей с наступающими новогодними праздниками. Спустя несколько дней в пансионате произошла вспышка коронавирусной болезни.

При расследовании выяснилось, что мужчина, изображавший Санта Клауса, уже был болен на момент совершения визита, но еще не знал об этом. Сейчас власти пытаются установить, насколько точно именно он мог стать причиной инфицирования или же постояльцы дома престарелых могли заразиться от кого-то еще.

В мае 2020 года в Киевской области против директора дома престарелых открыли дело из-за смертей от COVID-19.

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Дарья Мостовая

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