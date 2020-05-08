Против директора дома престарелых открыли дело из-за смертей от COVID-19

Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция сообщила о подозрении директору дома престарелых в Киевской области, где, по данным правоохранителей, COVID-19 заболели больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там рассказали, что в полицию обратился врач Броварской районной больницы, который сообщил, что из села Зазимье к ним доставлен пенсионер с подозрением на коронавирус.

Правоохранители говорят, что установили, будто дом престарелых работал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм, а его директор не обеспечила оказания медпомощи заболевшим и не изолировала их. Жители пансионата, по словам полицейских, свободно передвигались по территории села без масок.

Также к ним якобы беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал, по информации полиции, источником коронавирусной инфекции.

"В результате таких карантинных нарушений заболели COVID-19 больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли", - сказано в сообщении.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Директору дома престарелых сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекшее гибель людей) УК. Женщине грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

В Украине по состоянию на утро 8 мая - 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальных, 2706 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта