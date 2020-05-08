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Против директора дома престарелых открыли дело из-за смертей от COVID-19

Против директора дома престарелых открыли дело из-за смертей от COVID-19 - Фото
Фото: kv.npu.gov.ua
08.05.2020, 20:12

В полиции говорят, что заболевшие COVID-19 жильцы пансионата свободно передвигались по селу

Полиция сообщила о подозрении директору дома престарелых в Киевской области, где, по данным правоохранителей, COVID-19 заболели больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Там рассказали, что в полицию обратился врач Броварской районной больницы, который сообщил, что из села Зазимье к ним доставлен пенсионер с подозрением на коронавирус.

Правоохранители говорят, что установили, будто дом престарелых работал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм, а его директор не обеспечила оказания медпомощи заболевшим и не изолировала их. Жители пансионата, по словам полицейских, свободно передвигались по территории села без масок.

Также к ним якобы беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал, по информации полиции, источником коронавирусной инфекции.

"В результате таких карантинных нарушений заболели COVID-19 больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли", - сказано в сообщении.

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Директору дома престарелых сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекшее гибель людей) УК. Женщине грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

В Украине по состоянию на утро 8 мая - 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальных, 2706 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Вадим Ребрина
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