Белый дом готовит чрезвычайное положение в США

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В Белом доме готовят приказ о введении чрезвычайного положения вдоль южной границы США. Об этом пишет CNN.

"Большое количество иностранцев каждый день незаконно въезжают в США, представляют угрозу нашей стране и вынуждают нас ввести чрезвычайное положение", - скажет президент Трамп в своей речи.

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Таким образом, Трамп соберет около $7 млрд на строительство стены с Мексикой.

По данным CNN, администрация может выделить из бюджета США на стену $681 млн, собранных Минюстом, $3,6 млрд, предусмотренных на военно-строительные работы, $3 млрд, заложенных Пентагоном на общественные работы и $200 млн из Госдепа.

Если чрезвычайное положение введут, строить стену с Мексикой, вероятно, будут инженерные войска США.

Отмечается, что некоторые участки сооружения пройдут по частной территории, которую Белый дом сможет конфисковать, ссылаясь на закон о чрезвычайном положении.

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