В Белом доме назначили нового спикера

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Директором по связям с общественностью и пресс-секретарем Белого дома станет Стефани Гришэм, которая была представительницей Мелании Трамп. Об этом первая леди США написала в Twitter.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм будет следующей представительницей Белого дома и директором по связям с общественностью", - написала она.

Первая леди США подчеркнула, что Гришэм была с семьей Трампов с сентября 2015 года, и высказала мнении, что не было претендентов на должность лучших, чем она.

Гришэм начнет выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома с 1 июля.

13 июня Трамп объявил, что в конце июня 36-летняя Сара Сандерс - дочь известного политика-республиканца и бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби - увольняется с должности пресс-секретаря. Сандерс возглавляла пресс-службу Белого дома с июля 2017 года, сменив на этом посту Шона Спайсера.

21 июня вашингтонская общественная организация обвинила Иванку Трамп, дочь президента США Дональда Трампа и старшего советника Белого дома в том, что она использует свой Twitter для публикации комментариев, касающихся работы правительства и политических оценок. Это является нарушением федерального законодательства.