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10.02.2019, 20:59

В Белом доме сказали, когда может быть новый шатдаун

В Белом доме сказали, когда может быть новый шатдаун - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Мик Малвейни допускает новый шатдаун через пять дней

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Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность начала на следующей неделе новой приостановки финансирования госслужащих (шатдаун, - ред.) из-за споров президента США Дональда Трампа с представителями Конгресса. Об этом сообщает NBC.

Малвейни не исключает возобновление шатдауна, поскольку конгрессмены не смогли договориться с Трампом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. 

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"Давайте признаем, что в переговорах с президентом превалирует точка зрения радикального, левого крыла Демократической партии, которые согласны выделить на строительство стены только $800 млн. Но это абсурдно малая цифра. Как можно такое подписать, если на стену требуется $5,7 млрд", - сказал глава аппарата Белого дома.

По его словам, Трамп может пойти на сделку, если конгрессмены согласятся на какой-то средний вариант, тогда президент США сможет "поискать деньги где-то еще".

28 января 2019 года Трамп сказал, что не исключает очередной волны шатдауна - если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

 

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Теги: шатдаун, США, дональд трамп, белый дом, Мик Малвейни
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