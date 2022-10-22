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В Берлине десятки человек вышли на демонстрацию против иранского режима: видео

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22.10.2022, 22:13
В Берлине десятки человек вышли на демонстрацию против иранского режима: видео - Фото
Скриншот с видео

Десятки тысяч человек собрались в субботу в столице Германии, чтобы выразить солидарность с антиправительственными демонстрантами в Иране, где движение, вызванное смертью задержанной полицией нравов женщины, превратилось в вызов Исламской Республике. Об єтом сообщает AP.

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По оценкам берлинской полиции, к вечеру насчитывалось 37 000 участников демонстрации. Они несли иранские флаги и плакаты с критикой иранских лидеров. На многих из них был лозунг "Женщины, жизнь, свобода" на английском и немецком языках.

Демонстрация началась у Колонны победы в берлинском парке Тиргартен и продолжилась маршем по центру Берлина.

Некоторые демонстранты заявили, что приехали в Германию из других европейских стран, чтобы выразить свою поддержку.

Spiegel сообщает, что в акции приняли участие 80 000 человек.

  • 21 сентября в Иране начались протесты и столкновения с силовиками после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Амини была задержана в Тегеране 13 сентября за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка скончалась в отделении полиции нравов. Власти утверждают – из-за сердечного приступа, но ее семья говорит, что у девушки не было проблем со здоровьем.
Вадим Ребрина
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Иран протест берлин демонстрация махса амини
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