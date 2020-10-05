В Бишкеке протестуют против результатов выборов, милиция применила водометы и газ: видео

Три из четырех прошедших в парламент Кыргызстана партий имеют тесные связи с президентом Сооронбаем Жээнбековым

В Кыргызстане тысячи людей протестуют против фальсификаций на парламентских выборах, которые прошли в республике в воскресенье. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Об этом сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное



По предварительным результатам выборов, только четыре партии из 16 преодолели 7-процентный порог для прохождения в парламент. При этом три из этих партий имеют тесные связи с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Ни одна из существующих оппозиционных партий не получила мест в парламенте. Теперь все эти партии заявили, что не признают результаты выборов, и призывают ЦИК отменить их.

Томас Бозеруп, глава миссии по наблюдению за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил на брифинге, что, хотя голосование было "в целом хорошо организовано", обвинения в подкупе голосов вызывают "серьезную озабоченность".

Самая многочисленная акция прошла в столице страны Бишкеке. Основные силы сторонников оппозиции были сосредоточены на площади Ала-Тоо. Ближе к вечеру на площадь прибыли колонны правоохранителей. Они перекрыли центр города и применили свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Митингующие бросали в силовиков камнями, сообщает издание Kloop.

Милиция Кыргызстана подтвердила применение спецсредств. В МВД страны сообщили, что призывали митингующих на площади Ала-Тоо мирно разойтись, однако участники митинга и его организаторы "пытались нарушить общественный порядок".

Как сообщает корреспондент Интерфакса, силовики зачистили площадь. По предварительным данным Минздрава Кыргыстана, в больницы Бишкека с различными травмами доставлены 16 человек.

23 июня суд приговорил бывшего президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества по делу о коррупции.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.