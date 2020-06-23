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Экс-президента Киргизстана приговорили к 11 годам тюрьмы

Экс-президента Киргизстана приговорили к 11 годам тюрьмы - Фото
Алмазбек Атамбаев (Фото: Алмазбек Атамбаев/Facebook)
23.06.2020, 14:00

Экс-президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы. Его задержанию в августе 2019 года предшествовали стычки с силовиками

Суд приговорил бывшего президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества по делу о коррупции. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

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Гособвинение просило для экс-президента 15 лет лишения свободы.

Изначально он проходил свидетелем по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и его выездом в Чечню. Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия установила, что к выезду Батукаева были причастны высокопоставленные члены правительства.

Преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков подписал закон, позволяющий привлекать экс-президентов к уголовной ответственности. Затем Атамбаева обвинили в коррупции. Парламент снял с него неприкосновенность. Атамбаев называл дело политически мотивированным, отказываясь ходить на допросы.

Атамбаев был президентом Киргизстана с 2011 года по 2017 год.

Владислав Сердюк
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