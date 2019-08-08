В Киргизстане начался новый штурм дома Атамбаева: видео

Алмазбек Атамбаев и его сторонники (Фото: скриншот из видео BBC News - Русская служба/Youtube)

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Силовики Киргизстана предприняли еще одну попытку арестовать экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает агентство KNEWS.

По информации агентства, полиция перекрыла дорогу из Бишкека в село Кой-Таш, где находится дом Атамбаева. Около 100 сторнников экс-президента, собравшихся на митинг перед зданием "Медиа Форум", возвращаются в Кой-Таш.

В центре Бишкека закрываются торговые центры, магазины и салоны красоты.

По последним сообщениям, ворота особняка Атамбаева выбили бронированной машиной.

В Интернете появились видео с места событий: