В Киргизстане начался новый штурм дома Атамбаева: видео

Силовики Киргизстана предприняли еще одну попытку арестовать экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает агентство KNEWS.
По информации агентства, полиция перекрыла дорогу из Бишкека в село Кой-Таш, где находится дом Атамбаева. Около 100 сторнников экс-президента, собравшихся на митинг перед зданием "Медиа Форум", возвращаются в Кой-Таш.
В центре Бишкека закрываются торговые центры, магазины и салоны красоты.
По последним сообщениям, ворота особняка Атамбаева выбили бронированной машиной.
В Интернете появились видео с места событий: