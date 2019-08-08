Экс-президент Киргизстана собирает в Бишкеке бессрочный митинг

Алмазбек Атамбаев (Фото: EPA)

Экс-президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев и его сторонники собираются в 16:00 (13:00 по киевскому времени) начать митинг у здания "Медиа Форума" в Бишкеке, где находится штаб-квартира созданной им Социал-демократической партии (СДПК), сообщает KNEWS.

После этого они намерены пойти к Белому дому, где находится парламент и администрация президента. Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Киргизстана Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента, заявляют, что митинг будет бессрочным.