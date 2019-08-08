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Экс-президент Киргизстана собирает в Бишкеке бессрочный митинг

Экс-президент Киргизстана собирает в Бишкеке бессрочный митинг - Фото
Алмазбек Атамбаев (Фото: EPA)
08.08.2019, 10:53

Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента, правительства и парламента

Экс-президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев и его сторонники собираются в 16:00 (13:00 по киевскому времени) начать митинг у здания "Медиа Форума" в Бишкеке, где находится штаб-квартира созданной им Социал-демократической партии (СДПК), сообщает KNEWS.

После этого они намерены пойти к Белому дому, где находится парламент и администрация президента. Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Киргизстана Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента, заявляют, что митинг будет бессрочным.

  • 7 августа спецназ попытался задержать экс-президента в его доме в селе Кой-Таш на юге Бишкека. Из-за возникших при этом столкновений со сторонниками бывшего руководителя страны пострадали десятки человек, один 22-летний силовик умер от огнестрельной раны.
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сооронбай жээнбеков Киргизстан Алмазбек Атамбаев
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