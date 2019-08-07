Столкновения в Киргизстане продолжаются, погиб спецназовец: видео

В Кой-Таше в доме бывшего президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева продолжаются столкновения спецназа и сторонников экс-президента. Подтверждена информация об одном погибшем. Трансляцию с места событий ведет киргизстанское издание 24.kg.

По данным Минздрава Киргизстана, в больницы поступили 36 пострадавших, из них 15 сотрудников силовых структур, с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга). Один боец спецназа умер от ран.

Отмечается, что в Кой-Таше отключена мобильная связь и интернет.

Аппарат президента Киргизстана сообщил, что Сооронбай Жээнбеков 8 августа проведет заседание Совета безопасности.

По данным Радио Азаттык, замминистра внутренних дел Курсан Асанов проводит переговоры с соратниками Атамбаева. Разговор идет на повышенных тонах.

видео , на котором записано как Сегодня, 7 августа, дом Атамбаева в селе Кой-Таш прибыл спецназ . В сети появилось, на котором записано как стреляют вооруженные люди в форме спецназа.

Алмазбека Атамбаева трижды вызывали на допрос в Следственную службу МВД, но он не явился. Его адвокат Сергей Слесарев предлагал следователям ответить на вопросы письменно, но инициатива не была поддержана. Атамбаев проходит свидетелем по делу о незаконном освобождении устроившего бунт в тюрьме вора в законе Азиза Батукаева в 2013 году - в момент освобождения Батукаева он был президентом.

В июне 2019-го Батукаев дал показания против Атамбаева. Якобы освобождение Батукаева было не бесплатным, и Атамбаев лично давал поручение заняться освобождением вора в законе.

По данным журналистского расследования, Атамбаев скрыл в декларациях земельные участки , а площадь территорий, принадлежащих бывшему президенту Киргизстана, сравнима с небольшим городом или третью Бишкека. В частности, территория в Кой-Таше, где сейчас живет Атамбаев, по документам кадастровой службы обозначена как оздоровительный центр.

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