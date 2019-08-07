Спецназ штурмует дом экс-президента Киргизстана: фото, видео

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В Кой-Таше в доме бывшего президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева продолжается операция по его задержанию. Трансляцию с места событий ведет киргизстанское издание 24.kg.

По данным журналистов, один человек убит.

Минздрав не подтвердил информацию о погибшем. "Бригады врачей, ведущих дежурство на месте происшествия, данную информацию не подтверждают", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что сторонники Атамбаева отстреливаются, ранен один сотрудник спецназа, его везут в больницу.

По словам директора Центра экстренной медицины Бишкека Искендера Шаяхметова, ранен один сотрудник силовых структур. «Из дома отстреливаются боевыми пулями, спецназовец получил огнестрельное ранение от боевой пули в грудную клетку. Пуля пробила бронежилет», — сообщил он.

Из Бишкека к резиденции в Кой-Таше стянуты дополнительные силы, по некоторой информации, готовится новый штурм дома.

По данным журналистов, сторонники Атамбаева, которые находятся в резиденции в Кой-Таше, опровергают информацию о задержании бывшего президента. Они утверждают, что Атамбаев продолжает обороняться в своем доме.

Стреляют не только за забором, но и во дворе дома в Кой-Таше, у юрты, где находятся стронники Алмазбека Атамбаева.

По последним данным, спецназу не удалось силой задержать Атамбаева. Его сторонники пока смогли отразить штурм.