Спецназ штурмует дом экс-президента Киргизстана: фото, видео

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Спецназ продолжает попытки задержать экс-президента. Его сторонники отстреливаются

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В Кой-Таше в доме бывшего президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева продолжается операция по его задержанию. Трансляцию с места событий ведет киргизстанское издание 24.kg.

По данным журналистов, один человек убит.

Минздрав не подтвердил информацию о погибшем. "Бригады врачей, ведущих дежурство на месте происшествия, данную информацию не подтверждают", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что сторонники Атамбаева отстреливаются, ранен один сотрудник спецназа, его везут в больницу. 

По словам директора Центра экстренной медицины Бишкека Искендера Шаяхметова, ранен один сотрудник силовых структур. «Из дома отстреливаются боевыми пулями, спецназовец получил огнестрельное ранение от боевой пули в грудную клетку. Пуля пробила бронежилет», — сообщил он.

Из Бишкека к резиденции в Кой-Таше стянуты дополнительные силы, по некоторой информации, готовится новый штурм дома.

По данным журналистов, сторонники Атамбаева, которые находятся в резиденции в Кой-Таше, опровергают информацию о задержании бывшего президента. Они утверждают, что Атамбаев продолжает обороняться в своем доме.

Стреляют не только за забором, но и во дворе дома в Кой-Таше, у юрты, где находятся стронники Алмазбека Атамбаева.

По последним данным, спецназу не удалось силой задержать Атамбаева. Его сторонники пока смогли отразить штурм.

  • Сегодня, 7 августа, дом Атамбаева в селе Кой-Таш прибыл спецназ. В сети появилось видео, на котором записано как стреляют вооруженные люди в форме спецназа.
  • Алмазбека Атамбаева трижды вызывали на допрос в Следственную службу МВД, но он не явился. Его адвокат Сергей Слесарев предлагал следователям ответить на вопросы письменно, но инициатива не была поддержана. Атамбаев проходит свидетелем по делу о незаконном освобождении устроившего бунт в тюрьме вора в законе Азиза Батукаева в 2013 году - в момент освобождения Батукаева он был президентом.
  • В июне 2019-го Батукаев дал показания против Атамбаева. Якобы освобождение Батукаева было не бесплатным, и Атамбаев лично давал поручение заняться освобождением вора в законе. 
  • По данным журналистского расследования, Атамбаев скрыл в декларациях земельные участки, а площадь территорий, принадлежащих бывшему президенту Киргизстана, сравнима с небольшим городом или третью Бишкека. В частности, территория в Кой-Таше, где сейчас живет Атамбаев, по документам кадастровой службы обозначена как оздоровительный центр.
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Теги: Киргизстан, Алмазбек Атамбаев
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