СМИ: Сторонники Атамбаева захватили спецназовцев - видео

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В Государственном комитете нацбезопасности Киргизстана (ГКНБ) опровергают эту информацию

Журналисты издания Клооп сообщают, что сторонникам бывшего президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева удалось захватить бойцов спецназа, которые пытались штурмовать его дом. В Государственном комитете нацбезопасности Киргизстана (ГКНБ) опровергают эту информацию.

Издание сообщило, что сторонники Атамбаева вывели спецназовцев на улицу и решают, что с ними делать.

ГКНБ опроверг информацию о задержании своих сотрудников. Там заявили, что "спецоперация продолжается".

По информации 24.kg, у сторонников Атамбаева есть оружие, они отстреливаются. Издание опубликовало соответствующую фотографию.

Клооп сообщает о пяти пострадавших. В Минздраве сообщили, что к ним везут одного сотрудника спецназа — он ранен в грудь через бронежилет.

Атамбаев, по информации журналистов, находится дома. Он встретился со своими сторонниками.

  • Сегодня, 7 августа, дом Атамбаева в селе Кой-Таш прибыл спецназ. В сети появилось видео, на котором записано как стреляют вооруженные люди в форме спецназа.
  • Алмазбека Атамбаева трижды вызывали на допрос в Следственную службу МВД, но он не явился. Его адвокат Сергей Слесарев предлагал следователям ответить на вопросы письменно, но инициатива не была поддержана. Атамбаев проходит свидетелем по делу о незаконном освобождении устроившего бунт в тюрьме вора в законе Азиза Батукаева в 2013 году - в момент освобождения Батукаева он был президентом.
  • В июне 2019-го Батукаев дал показания против Атамбаева. Якобы освобождение Батукаева было не бесплатным, и Атамбаев лично давал поручение заняться освобождением вора в законе. 
  • По данным журналистского расследования, Атамбаев скрыл в декларациях земельные участки, а площадь территорий, принадлежащих бывшему президенту Киргизстана, сравнима с небольшим городом или третью Бишкека. В частности, территория в Кой-Таше, где сейчас живет Атамбаев, по документам кадастровой службы обозначена как оздоровительный центр.
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Теги: Киргизстан, Алмазбек Атамбаев, Кой-Таш
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