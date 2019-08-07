СМИ: Сторонники Атамбаева захватили спецназовцев - видео

Журналисты издания Клооп сообщают, что сторонникам бывшего президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева удалось захватить бойцов спецназа, которые пытались штурмовать его дом. В Государственном комитете нацбезопасности Киргизстана (ГКНБ) опровергают эту информацию.

Издание сообщило, что сторонники Атамбаева вывели спецназовцев на улицу и решают, что с ними делать.

ГКНБ опроверг информацию о задержании своих сотрудников. Там заявили, что "спецоперация продолжается".

По информации 24.kg, у сторонников Атамбаева есть оружие, они отстреливаются. Издание опубликовало соответствующую фотографию.

Клооп сообщает о пяти пострадавших. В Минздраве сообщили, что к ним везут одного сотрудника спецназа — он ранен в грудь через бронежилет.

Атамбаев, по информации журналистов, находится дома. Он встретился со своими сторонниками.