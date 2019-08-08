Атамбаев о штурме: Я стрелял. Рикошет был или попало - не знаю

Прошлый президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев, резиденцию которого вчера неудачно штурмовал отправленный туда нынешними властями спецназ, отстреливался от нападавших. Об этом он рассказал прессе, сюжет опубликовало издание 24.kg.
Он утверждает, что у его сторонников, которые пришли защитить его от спецназа, оружия якобы не было.
"Оружие было только у меня. Я, когда ребята - спецназ - пошли на третий этаж, стрелял несколько... пять-шесть раз вверх", - сказал он.
По его словам, в доме было темно, и потому "рикошет был или попало, я не знаю, старался ни в кого из ребят (спецназ, - ред.) не попадать".
"Но кто-то их все время подталкивал вперед. Я сразу предупреждал, что буду сопротивляться, потому что я не баран, которого Сооронбай (Жээнбеков, нынешний президент, - ред.) поведет глотку перерезать", - сказал Алмазек.
Атамбаев говорит, что все оружие у людей собрали и сложили на третьем этаже в его доме. Он заявил, что готов содействовать освобождению взятых его сторонниками в заложники спецназовцев: их удерживают в доме. Также Атамбаев готов вывести сторонников на митинг в Бишкеке.
Видео: 24.kg