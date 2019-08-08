Атамбаев о штурме: Я стрелял. Рикошет был или попало - не знаю

Прошлый президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев, резиденцию которого вчера неудачно штурмовал отправленный туда нынешними властями спецназ, отстреливался от нападавших. Об этом он рассказал прессе, сюжет опубликовало издание 24.kg.

Он утверждает, что у его сторонников, которые пришли защитить его от спецназа, оружия якобы не было.

"Оружие было только у меня. Я, когда ребята - спецназ - пошли на третий этаж, стрелял несколько... пять-шесть раз вверх", - сказал он.

По его словам, в доме было темно, и потому "рикошет был или попало, я не знаю, старался ни в кого из ребят (спецназ, - ред.) не попадать".

"Но кто-то их все время подталкивал вперед. Я сразу предупреждал, что буду сопротивляться, потому что я не баран, которого Сооронбай (Жээнбеков, нынешний президент, - ред.) поведет глотку перерезать", - сказал Алмазек.

Атамбаев говорит, что все оружие у людей собрали и сложили на третьем этаже в его доме. Он заявил, что готов содействовать освобождению взятых его сторонниками в заложники спецназовцев: их удерживают в доме. Также Атамбаев готов вывести сторонников на митинг в Бишкеке.

27 июня 2019 года депутаты Киргизстана проголосовали за лишение Атамбаева иммунитета и статуса президента: его подозревают в коррупции, сам он говорит о политическом преследовании.

7 августа спецназ попытался задержать экс-президента в его доме в селе Кой-Таш на юге Бишкека. Из-за возникших при этом столкновений со сторонниками бывшего руководителя страны пострадали десятки человек, один 22-летний силовик умер от огнестрельной раны. Штурм провалился.

Дейставующий президент Сооронбай Жээнбеков созывает срочное заседание Совбеза страны.

Видео: 24.kg