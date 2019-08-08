Штурм резиденции Атамбаева провалился: спецназ отступил - видео

Силовики Киргизстана уехали из села Кой-Таш на южных окраинах Бишкека, где расположена резиденция экс-президента страны, примерно в 03:30 ночи. Местные жители и симпатики Алмазбека Атамбаева вынудили их пойти на такой шаг, оставив у себя в заложниках в помещении шесть спецназовцев, пишет местный ресурс 24.kg.

Переговоры об освобождении захваченных силовиков, которые со стороны государства возглавлял замглавы МВД страны Курсан Асанов, закончились ночью тем, что спецназ вынужден был отступить из села.

Данные разнятся: одна часть протестующих готова отпустить их утром, другая - не ранее, чем власти вернут подачу электричества в Кой-Таш - его отключили перед штурмом, а также не будут блокировать телефонную связь и интернет.

Сторонники экс-президента говорят, что с ним все в порядке и он сейчас находится у себя в доме.

Атамбаев записал видеообращение к властям, призвал правоохранителей не применять силу "против своего народа".

27 июня 2019 года депутаты Киргизстана проголосовали за лишение Атамбаева иммунитета и статуса президента: его подозревают в коррупции, сам он говорит о политическом преследовании.





7 августа спецназ попытался задержать экс-президента в его доме в селе Кой-Таш на юге Бишкека. Из-за возникших при этом столкновений со сторонниками бывшего руководителя страны пострадали десятки человек, один 22-летний силовик умер от огнестрельной раны.





Дейставующий президент Сооронбай Жээнбеков созывает срочное заседание Совбеза страны.

Видео: Anna Timofeenko