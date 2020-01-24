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В Болгарии двух дипломатов РФ обвинили в шпионаже

В Болгарии двух дипломатов РФ обвинили в шпионаже - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
24.01.2020, 11:53

Уголовное производство в их отношении было приостановлено на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях

Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в сборе информации, составляющей государственную тайну, с целью ее передачи РФ. Об этом говорится на сайте ведомства. 

В ходе одного расследования было установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин РФ, который аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства России в Софии, проводил разведывательную деятельность, собирая информацию о механизмах избирательного процесса в Болгарии. 

В ходе другого расследования прокуратура установила, что с октября 2018 года по настоящее время другой российский гражданин, являющийся сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Софии и имеющий дипломатический иммунитет, собирал информацию из области энергетики и энергетической безопасности Болгарии, которую затем отправлял в штаб-квартиру российской разведки в Москве. Для осуществления своей деятельности он установил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой области. 

Несмотря на наличие оснований для привлечения их к ответственности, уголовное производство было приостановлено на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Генпрокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил министра иностранных дел о результатах расследования и о действиях прокуратуры.

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шпионаж болгария
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