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В Болгарии во время учений в Черное море упал истребитель

09.06.2021, 11:20
В Болгарии во время учений в Черное море упал истребитель - Фото
МиГ-29 (Фото: Facebook)
исправлено

В Болгарии во время учений в Черное море упал истребитель МиГ-29. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

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Инцидент произошел в ночь на 9 июня во время тактических учений с боевыми стрельбами Шабла-21.

По данным оборонного ведомства, при выполнении учебно-тренировочного задания над акваторией Болгарии самолет МиГ-29 потерял радиосвязь и в 00:45 пропал с радаров.

Поисково-спасательная операция все еще продолжается. Для поиска истребителя задействованы Военно-морские и Военно-воздушные силы Болгарии, Объединенное командование специальных операций, а также пограничная полиция.

На место выехали министр обороны Георгий Панайотов и начальник обороны адмирал Эмиль Ефтимов. Тактические учения с боевой стрельбой были приостановлены.

Глава Минобороны Болгарии сообщил, что истребитель упал в Черное море, и неизвестно, катапультировался ли пилот. Операция по его спасению продолжается.

  • 7 июня 2021-го в Болгарии стартовали тактические учения с боевой стрельбой Шабла-21. В них задействованы более 2000 военнослужащих Болгарии и США.
  • Среди средств, используемых в ходе учений Шабла-21 – зенитно-ракетные комплексы С-75 Волхов, С-125 Нева, 2К12 Куб, переносной зенитный ракетный комплекс Стрела-2М, истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24.
  • Планировалось, что учения продлятся до 10 июня.

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Оксана Житнюк
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