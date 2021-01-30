В Болгарии задержали банду, которая подделывала документы: у них нашли "паспорт" Сталлоне
В Болгарии разоблачили группу из четырех человек, которых подозревают в подделке денег и документов. У них нашли "паспорт" с фотографией голливудского актера Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщает Reuters.
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Всем четырем болгарам предъявили обвинения в причастности к организованной преступной группировке, изготовлению и распространению фальшивых болгарских документов, а также фальшивых долларовых и евро банкнот в балканских странах. Их арест стал возможен благодаря совместной операции Европола и Секретной службы США, которые провели обыски в 30 местах по всей Болгарии. Правоохранители изъяли печатные станки и оборудование для производства поддельных банкнот и документов.
Во время обыска в одном из городов полиция изъяла большое количество высококачественных поддельных евро и долларовых купюр, а также поддельные болгарские удостоверения личности и водительские права.
Bulgaria busts counterfeit gang that used fake passport of U.S. actor as sample https://t.co/W6pYP2zUje pic.twitter.com/joVIJ7JPSa— Reuters (@Reuters) January 29, 2021
Также был изъят болгарский паспорт с фотографией Сталлоне, который использовался в качестве образца для демонстрации клиентам высокого качества продукции.
- В августе 2020-го в Киеве мошенники хотели отобрать у полиции рабочие помещения на основании поддельных документов.
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