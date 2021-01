В Болгарии задержали банду, которая подделывала документы: у них нашли "паспорт" Сталлоне

В Болгарии разоблачили группу из четырех человек, которых подозревают в подделке денег и документов. У них нашли "паспорт" с фотографией голливудского актера Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всем четырем болгарам предъявили обвинения в причастности к организованной преступной группировке, изготовлению и распространению фальшивых болгарских документов, а также фальшивых долларовых и евро банкнот в балканских странах. Их арест стал возможен благодаря совместной операции Европола и Секретной службы США, которые провели обыски в 30 местах по всей Болгарии. Правоохранители изъяли печатные станки и оборудование для производства поддельных банкнот и документов.

Во время обыска в одном из городов полиция изъяла большое количество высококачественных поддельных евро и долларовых купюр, а также поддельные болгарские удостоверения личности и водительские права.

Bulgaria busts counterfeit gang that used fake passport of U.S. actor as sample https://t.co/W6pYP2zUje pic.twitter.com/joVIJ7JPSa