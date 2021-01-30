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В Болгарии задержали банду, которая подделывала документы: у них нашли "паспорт" Сталлоне

30.01.2021, 08:52
В Болгарии задержали банду, которая подделывала документы: у них нашли
Сильвестр Сталлоне (Фото - EPA - Ian Langsdon)

В Болгарии разоблачили группу из четырех человек, которых подозревают в подделке денег и документов. У них нашли "паспорт" с фотографией голливудского актера Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщает Reuters. 

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Всем четырем болгарам предъявили обвинения в причастности к организованной преступной группировке, изготовлению и распространению фальшивых болгарских документов, а также фальшивых долларовых и евро банкнот в балканских странах. Их арест стал возможен благодаря совместной операции Европола и Секретной службы США, которые провели обыски в 30 местах по всей Болгарии. Правоохранители изъяли печатные станки и оборудование для производства поддельных банкнот и документов.

Во время обыска в одном из городов полиция изъяла большое количество высококачественных поддельных евро и долларовых купюр, а также поддельные болгарские удостоверения личности и водительские права.

Также был изъят болгарский паспорт с фотографией Сталлоне, который использовался в качестве образца для демонстрации клиентам высокого качества продукции.

Владислав Сердюк
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Сильвестр Сталлоне паспорт

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