В Киеве мошенники хотели отобрать у полиции помещения - прокуратура
В прокуратуре говорят, что злоумышленники подделали документы о праве собственности
В Дарницком районе Киева мошенники на основании поддельных документов пытались завладеть помещениями, где размещаются комнаты участковых инспекторов Дарницкого управления полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
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Там говорят, что в ходе расследования установили, будто некие злоумышленники подделали свидетельство о праве собственности на коммунальные помещения площадью почти 90 кв м и стоимостью более 3 млн грн, которое находится в пользовании Дарницкого управления полиции.
Киевская местная прокуратура № 10 обратилась в суд с требованием вернуть помещения территориальной общине города.
Сейчас в рамках уголовного производства на помещения наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщили в прокуратуре.
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