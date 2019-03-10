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10.03.2019, 20:31

В больнице Туниса 11 новорожденных умерли от септического шока

В больнице Туниса 11 новорожденных умерли от септического шока - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министр здравоохранения страны ушел в отставку

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Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку после смерти 11 младенцев в центре акушерства в столице страны. Об этом сообшает Би-би-си.

Отставку принял президент.

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9 марта в центре акушерства и неонатологии в Тунисе за двое суток умерли 11 новорожденных. По предварительным данным, их смерть наступила в результате септического шока.

Правительство страны сформировало специальную комиссию, которая займется расследованием инцидента.

3 июля 2018 года в Великобритании полиция арестовала медицинскую сотрудницу больницы Графиня Честера, которую подозревают в убийстве восьми новорожденных и попытке убийства еще шестерых.

 

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Теги: смерть, тунис, новорожденные, септический шок
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