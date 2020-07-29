В Боснии и Герцеговине от COVID-19 умер министр

53-летний Салько Букваревич был госпитализирован с коронавирусной инфекцией на прошлой неделе

Сегодня, в Боснии и Герцеговине умер министр по делам ветеранов Салько Букваревич, которого ранее госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает боснийское издание Faktor.

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Министр умер в госпитале Сараево, где лечат больных коронавирусом. На прошлой неделе его госпитализировали с пневмонией и проблемами дыхания. Через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что последние 24 часа он находился в стабильном состоянии, но сегодня оно резко ухудшилось.

Букваревич работал в правительстве с 2015 года.

В общей сложности в Боснии и Герцеговине уже 10 700 случаев заболевания коронавирусом, из которых 297 стали смертельными.

За прошедшие сутки по Гринвичу в мире выявили 247 579 заболевших (днем ранее - 281 571), скончались 5567 пациентов (днем ранее - 4190), 224 246 одолели недуг (183 671). За все время пандемии зафиксировали 16 883 791 заболевшего, 662 481 умерших и 10 451 052 выздоровевших.





Наталия Софиенко

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