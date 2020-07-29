В Боснии и Герцеговине от COVID-19 умер министр
29.07.2020, 18:00
Иллюстративное фото: Leszek Szymanski/EPA
53-летний Салько Букваревич был госпитализирован с коронавирусной инфекцией на прошлой неделе
Сегодня, в Боснии и Герцеговине умер министр по делам ветеранов Салько Букваревич, которого ранее госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает боснийское издание Faktor.
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Министр умер в госпитале Сараево, где лечат больных коронавирусом. На прошлой неделе его госпитализировали с пневмонией и проблемами дыхания. Через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что последние 24 часа он находился в стабильном состоянии, но сегодня оно резко ухудшилось.
Букваревич работал в правительстве с 2015 года.
- В общей сложности в Боснии и Герцеговине уже 10 700 случаев заболевания коронавирусом, из которых 297 стали смертельными.
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За прошедшие сутки по Гринвичу в мире выявили 247 579 заболевших (днем ранее - 281 571), скончались 5567 пациентов (днем ранее - 4190), 224 246 одолели недуг (183 671). За все время пандемии зафиксировали 16 883 791 заболевшего, 662 481 умерших и 10 451 052 выздоровевших.
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