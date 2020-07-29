COVID-19. В мире выявили поти четверть миллиона заболевших за сутки – динамика

В мире зафиксировали более 16,8 млн больных COVID-19 за время пандемии коронавируса. Больше всего заболевших – в США, Бразилии, Индии и России

За прошедшие сутки по Гринвичу в мире выявили 247 579 заболевших (днем ранее - 281 571) коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом говорится в данных на Worldometers.

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За сутки скончались 5567 пациентов (днем ранее - 4190), 224 246 одолели недуг (183 671).

За все время пандемии зафиксировали 16 883 791 заболевшего, 662 481 умерших и 10 451 052 выздоровевших.

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Динамика эпидемии COVID-19 в странах с наибольшим числом зарегистрированных заразившихся:

1. США – 4 498 343 заболевших (+64 729 за сутки), 152 320 умерших (+1245), 2 185 894 выздоровевших (+49 167);

2. Бразилия – 2 484 649 (+41 169), 88 634 (+955), 1 721 560 (+53 893);

3. Индия – 1 532 135 (+49 632), 34 244 (+776), 988 770 (+35 581);

4. Россия – 923 515 (+5395), 13 504 (+150), 612 217 (+8888);

5. ЮАР – 459 761 (+7232), 7257 (+190), 287 713 (+12 388).

Кроме того, более 300 000 зараженных зафиксировали в Мексике, Перу, Чили, Испании, Великобритании. Более 200 000 – в Иране, Пакистане, Саудовской Аравии, Колумбии, Италии, Турции, Бангладеше, Германии.

генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус 27 июля заявил , что созовет на этой неделе чрезвычайный комитет, так как пандемия продолжает ускоряться.

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Марк Сировой

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