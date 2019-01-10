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10.01.2019, 18:10

В Боснии мужчина вывел на протесты 40 тыс человек

В Боснии мужчина вывел на протесты 40 тыс человек - Фото
Иллюстративное фото (EPA)

Он не согласен с выводами полиции о причинах смерти своего сына, а боснийский народ устал от президента-автократа Додика

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В Боснии мужчина не согласился с заключением полиции по причинам смерти своего сына и вышел на одиночный пикет. Его протест перерос в самые массовые антиправительственные акции в стране за последние несколько десятков лет. Об этом пишет NYT.

Тело сына Давора Драгичевича - 21-летнего Давида Драгичевича - нашли в марте этого года в ручье. Согласно выводам правоохранительных органов, он мог покончить с собой, или же его могли убить члены местных преступных групп, поскольку сам Давид страдал наркоманией и якобы был связан с преступностью.

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К 49-летнему Драгичевичу присоединились тысячи людей. Боснийская полиция выдала ордер на арест мужчины, вменяя ему “подстрекательство к массовым беспорядкам”.

В понедельник Драгичевич опубликовал в Facebook видео, в котором заявил, что “не будет прятаться и убегать”. Также он призвал протестующих “мирно и с достоинством” продолжать свою борьбу.

NYT также пишет, что протестующие недовольны авторитарным стилем правления президента Милорада Додика, и его желанием отделить Республику Сербскую от Боснии. Его критики заявляют, что он подрывает основы конституции БиГ.

Сообщается, что в последний раз Драгичевича-старшего видели 30 декабря, когда он возглавил многотысячное протестное шествие в городе Баня-Лука, на котором, в том числе, требовали отставки министра внутренних дел Драгана Лукача.

Как передают СМИ, на антиправительственные протесты в Боснии порой собирались 40 тыс людей.

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Теги: протесты, босния и герцеговина
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