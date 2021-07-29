В Британии красная панда на контрацепции родила двойню

Рождение двух детенышей красной панды, находящейся под угрозой исчезновения, в зоопарке на британском острове Мэн стало "большим сюрпризом" для смотрителей — их матери был введен противозачаточный имплант. Об этом сообщает BBC.

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Представитель парка заявила, что в прошлом году пара панд Куш и Сара уже рожала, персоналу была дана "рекомендация не заниматься разведением вида в этом году" из-за возможных проблем с генетикой по причине нехватки места — в зоопарке уже живут три панды.

"К счастью, хранитель племенной книги заверил нас, что найдет место для детенышей, когда они вырастут. Противозачаточные средства время от времени могут давать сбой", – сказала представитель парка.

Two endangered red panda cubs born at Curraghs Wildlife Park https://t.co/fdI8eNgg33 — BBC News (World) (@BBCWorld) July 28, 2021

Красные панды классифицируются Международным союзом охраны природы как находящиеся под угрозой исчезновения. Численность вида сократилась на 40% в дикой природе за последние полвека.

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Вадим Ребрина

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