Китай: Большим пандам больше не грозит исчезновение, но они по-прежнему уязвимы
Власти Китая признали, что большим пандам больше не угрожает исчезновение, но по-прежнему относятся к уязвимым видам. Об этом сообщает BBC.
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Количество больших панд в дикой природе достигло 1800 особей и департамент природы и охраны окружающей среды министерства экологии и охраны окружающей среды Китая изменил их статус в классификации редких животных.
По решению китайских чиновников, большие панды больше не классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения, но по-прежнему уязвимы.
Эксперты говорят, что Китаю удалось спасти свое культовое животное благодаря долгосрочным усилиям по сохранению вида, включая расширение среды обитания.
Успех в восстановлении популяции больших панд во многом связан с усилиями Китая по воссозданию и заселению бамбуковых лесов. Бамбук составляет около 99% рациона этих животных.
Зоопарки также пытались увеличить численность больших панд с помощью методов разведения в неволе.
Решение китайских властей появилось спустя несколько лет после того, как Международный союз охраны природы (МСОП) в 2016 году исключил больших панд из своего списка исчезающих видов.
Тогда китайские официальные лица не согласились с этим решением, заявив, что оно может ввести людей в заблуждение, и усилия по сохранению больших панд могут быть ослаблены раньше времени.
- В апреле 2020 года сообщалось, что в Гонконге панды не спаривались 10 лет. Начали после закрытия парка на карантин.
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