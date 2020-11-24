В США детеныш панды получил имя "маленькое чудо" и стал звездой интернета: видео

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До 4 лет малыш Сяо Ци Цзи будет жить в вашингтонском зоопарке, а после – переедет в Китай

В Смитсоновском национальном зоопарке Вашингтона трехмесячному малышу гигантской панды дали необычное имя. Путем онлайн-голосования его решили назвать Сяо Ци Цзи, что в переводе с китайского означает "маленькое чудо". Об этом сообщается на сайте зоопарка.

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По словам сотрудников зоопарка, гигантские панды сейчас находятся под угрозой исчезновения, поэтому рождение этого малыша действительно стало настоящим чудом. "Наблюдая за Сяю Ци Цзи, я всегда улыбаюсь", – заявил директор парка Эдриенн Марс.

Детеныш родился 21 августа в результате искусстве, однако свое имя получил только сейчас. Мэр округа Колумбия Мюриел Баузер назвала его "самым привлекательным и популярным медведем в стране".

За жизнью "маленького чуда" можно понаблюдать по веб-камерам в режиме онлайн, а в 4 года он переедет в Китай в рамках соглашения о совместном разведении животных.

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Теги: видео, зоопарк, панда, чудо
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