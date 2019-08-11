Панды размером с ежика: в Бельгии родились близнецы - видео, фото

В бельгийском зоопарке Пайри Дайза большая панда родила сразу двух детенышей. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
На свет появились маленькие панды - мальчик и девочка. Случаи рождения этих животных в неволе крайне редки.
Следующие несколько дней чрезвычайно важны для их выживания, отметили в Пайри Дайза. Детеныши и их мать Хао Хао будут находиться под присмотром сотрудников зоопарка, которые должны обеспечить надлежащий уход за малышами.
Основатель и президент зоопарка заявил: "Рождение двух детенышей - это прекрасная новость для этого удивительного вида, по-прежнему находящегося под угрозой. Мы очень горды".
Детеныши родились 8 августа. Мальчик весит 160 г, а девочка, появившаяся два часа спустя, весит 150 г.
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