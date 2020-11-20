В Таиланде слоненка застали за воровством тростника – он решил спрятаться за столб: фото

Животное дождалось пока все уйдут, а потом продолжило свой ужин

В сети появилось фото, на котором тайский слоненок виновато прячется за столб в луче света от фонаря – перед этим местные жители провинции Чиангмай застукали его за поеданием сахарного тростника. Опубликовал фото в Facebook профессор политологии одного из местных университетов.

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"Главное – сохранять спокойствие и продолжать есть сахарный тростник", – подписал таец выложенное фото.

По словам очевидцев, слоненок, видимо, проголодался и встретил на своем пути поле с сахарным тростником. Он начал есть, а когда люди стали светить в его сторону фонариками, решил просто спрятаться за столб.

Все это время животное смирно простояло за столбом, не шевелясь – вернуться к еде слоненок рискнул только, когда все ушли.

В октябре Таиланд начал снова принимать туристов, но по специальной визе.

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Дарья Мостовая

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