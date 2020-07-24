Подводный сон со шноркелем. Слон Полковник задремал на дне бассейна – видео

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Зоопарк города Форт-Уэрт показал ролик со слоном, который уже стал вирусным

Смотритель в зоопарке Форт-Уэрта, штат Техас, показала видео полуденного сна азиатского слона по кличке Полковник. Ролик размещен в Facebook заведения, расширенную версию с животным показал местный канал SWNS.

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"Когда вы задремали, но потребовалось перевести дух", - подписано видео. На кадрах массивное животное лежит на боку, наполовину скрывшись под водой, и время от времени поднимает хобот, чтобы вдохнуть воздух.

По словам сотрудников зоопарка, поначалу 29-летний пятитонный Полковник настороженно относился к бассейну и не решался туда зайти. "И посмотрите на него сейчас. Смотрители говорят, что теперь не могут его выгнать из воды", - иронизируют в пресс-службе зоопарка.

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В июле на юге Техаса традиционно устанавливается жара, и многие животные в эти дни спасаются от нее в воде, отметили в Fort Worth Zoo.

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Теги: зоопарк, купание, слон
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