Подводный сон со шноркелем. Слон Полковник задремал на дне бассейна – видео

Смотритель в зоопарке Форт-Уэрта, штат Техас, показала видео полуденного сна азиатского слона по кличке Полковник. Ролик размещен в Facebook заведения, расширенную версию с животным показал местный канал SWNS.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Когда вы задремали, но потребовалось перевести дух", - подписано видео. На кадрах массивное животное лежит на боку, наполовину скрывшись под водой, и время от времени поднимает хобот, чтобы вдохнуть воздух.

По словам сотрудников зоопарка, поначалу 29-летний пятитонный Полковник настороженно относился к бассейну и не решался туда зайти. "И посмотрите на него сейчас. Смотрители говорят, что теперь не могут его выгнать из воды", - иронизируют в пресс-службе зоопарка.

Смотрите видео: Слон шатал забор детского сада в Харькове

В июле на юге Техаса традиционно устанавливается жара, и многие животные в эти дни спасаются от нее в воде, отметили в Fort Worth Zoo.

Читайте также: В Ботсване массово убивают слонов: ученые говорят о катастрофе