В Британии запретили рекламу с гендерными стереотипами

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В Британии регулятор стандартов рекламы Аdvertising Standards Аuthority (ASA) запретил использовать так называемые вредные гендерные стереотипы в рекламе во всех средствах массовой информации. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Теперь в роликах нельзя показывать женщин, которые якобы не могут припарковать правильно машину или мужчин, которые не хотят делать домашние дела.

Согласно новому кодексу, нужно избавиться от изображения в рекламе людей, которые не могут выполнить ту или иную работу из-за своего пола. Правила касаются всех медиа: ТВ, интернет, печатные издания.

"Мы доказательства того, как вредные гендерные стереотипы в рекламе могут способствовать неравенству в обществе", - сказал генеральный директор ASA Гай Паркер.

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