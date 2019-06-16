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16.06.2019, 12:34

В Британии запретили рекламу с гендерными стереотипами

В Британии запретили рекламу с гендерными стереотипами - Фото
Фото: Pixabay.com

В регуляторе стандартов рекламы ASA сказали, что рекламодатели положительно восприняли изменения

В Британии регулятор стандартов рекламы Аdvertising Standards Аuthority (ASA) запретил использовать так называемые вредные гендерные стереотипы в рекламе во всех средствах массовой информации. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Теперь в роликах нельзя показывать женщин, которые якобы не могут припарковать правильно машину или мужчин, которые не хотят делать домашние дела.

Согласно новому кодексу, нужно избавиться от изображения в рекламе людей, которые не могут выполнить ту или иную работу из-за своего пола. Правила касаются всех медиа: ТВ, интернет, печатные издания.

"Мы доказательства того, как вредные гендерные стереотипы в рекламе могут способствовать неравенству в обществе", - сказал генеральный директор ASA Гай Паркер. 

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Теги: британия, реклама, запрет, гендер, гендерный стереотип, равенство полов, неравенство
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