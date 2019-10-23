В британской полиции рассказали детали о 39 телах в трейлере

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Трейлер, в котором полиция обнаружила тела 39 человек, прибыл в Великобританию из Бельгии, а не из Болгарии, как сообщалось ранее. Об этом пишет ВВС.

Автомобиль с трупами был обнаружен в индустриальном парке Waterglade в Грейсе, графство Эссекс.

25-летний водитель грузовика, которого зовут Мо Робинсон, является жителем Портадауна, графство Арма, Северная Ирландия. Он арестован по подозрению в убийстве.

По данным полиции, трейлер прибыл на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что направило сотрудников для выявления любых "организованных преступных групп, которые, возможно, сыграли свою роль".

Ричард Бернетт, исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков, сказал, что контейнер представлял собой холодильный агрегат, температура в котором могла достигать -25°С.

Он охарактеризовал условия для любого человека внутри контейнера как "абсолютно ужасные". Однако на данный момент неизвестно, скончались ли 39 человек непосредственно в трейлере.