В британской полиции рассказали детали о 39 телах в трейлере

Трейлер, в котором полиция обнаружила тела 39 человек, прибыл в Великобританию из Бельгии, а не из Болгарии, как сообщалось ранее. Об этом пишет ВВС.
Автомобиль с трупами был обнаружен в индустриальном парке Waterglade в Грейсе, графство Эссекс.
25-летний водитель грузовика, которого зовут Мо Робинсон, является жителем Портадауна, графство Арма, Северная Ирландия. Он арестован по подозрению в убийстве.
По данным полиции, трейлер прибыл на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.
Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что направило сотрудников для выявления любых "организованных преступных групп, которые, возможно, сыграли свою роль".
Ричард Бернетт, исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков, сказал, что контейнер представлял собой холодильный агрегат, температура в котором могла достигать -25°С.
Он охарактеризовал условия для любого человека внутри контейнера как "абсолютно ужасные". Однако на данный момент неизвестно, скончались ли 39 человек непосредственно в трейлере.