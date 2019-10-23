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Полиция Британии обнаружила 39 тел в грузовике около Лондона

Полиция Британии обнаружила 39 тел в грузовике около Лондона - Фото
Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos
23.10.2019, 12:25

Тела были обнаружены в промышленной зоне к востоку от Лондона

Полиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона. Об этом сообщает Reuters

В полиции заявляют, что грузовик прибыл из Болгарии в Великобританию в субботу. 

По словам правоохранителей, 25-летний водитель был арестован по подозрению в убийстве. 

"Мы находимся в процессе идентификации жертв, однако я полагаю, что это может быть длительным процессом", - заявил полицейский Эндрю Маринер. 

Тела были обнаружены в промышленной зоне Waterglade в Грейсе, расположенном у реки Темзы, недалеко от центра Лондона.

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