Полиция Британии обнаружила 39 тел в грузовике около Лондона

Полиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона. Об этом сообщает Reuters.
В полиции заявляют, что грузовик прибыл из Болгарии в Великобританию в субботу.
По словам правоохранителей, 25-летний водитель был арестован по подозрению в убийстве.
"Мы находимся в процессе идентификации жертв, однако я полагаю, что это может быть длительным процессом", - заявил полицейский Эндрю Маринер.
Тела были обнаружены в промышленной зоне Waterglade в Грейсе, расположенном у реки Темзы, недалеко от центра Лондона.
Читайте также: В Мексике неизвестные напали на посетителей бара: 23 погибших