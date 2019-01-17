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17.01.2019, 18:42

В Брюсселе обвалился мост через канал

В Брюсселе обвалился мост через канал - Фото
Иллюстративное фото (фото - Wikipedia / Rafaël Delaedt)

Заблокировано движение водного транспорта

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В стоилце Бельгии произошла авария на мосту через канал Виллебрук, в результате которой временно приостановлено водное сообщение Брюсселя с другими городами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

"Все движение транспорта на канале Виллебрук, который обеспечивает грузовую связь столицы Бельгии с другими городами по реке Шельда, был остановлено в четверг минимум до субботы в результате аварии на мосту", - говорится в сообщении.

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Чиновники оценивают повреждения моста, под которым проходят корабли и баржи, заявил представитель властей Брюсселя.

По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал.

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15 января в Нью-Йорке (США) снесли контролируемым взрывом старый 64-летний мост Tappan Zee. Его подрывом любовались зрители на обеих берегах реки Гудзон.

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Теги: бельгия, брюссель, мост
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