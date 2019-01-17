В Брюсселе обвалился мост через канал

Иллюстративное фото (фото - Wikipedia / Rafaël Delaedt)

В стоилце Бельгии произошла авария на мосту через канал Виллебрук, в результате которой временно приостановлено водное сообщение Брюсселя с другими городами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

"Все движение транспорта на канале Виллебрук, который обеспечивает грузовую связь столицы Бельгии с другими городами по реке Шельда, был остановлено в четверг минимум до субботы в результате аварии на мосту", - говорится в сообщении.

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Чиновники оценивают повреждения моста, под которым проходят корабли и баржи, заявил представитель властей Брюсселя.

По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал.

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