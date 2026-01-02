Окамура выступил против военной помощи Украине – в парламенте планируют голосовать за его увольнение

Томио Окамура (Фото: ЕРА / Martin Divisek)

Спикер чешской нижней палаты парламента Томио Окамура выступил с новогодней речью, в которой раскритиковал Украину и выступил против предоставления ей оружия. Выступление публично осудили посол Украины в Чехии Василий Зварич и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а оппозиционные партии объявили о намерении собрать подписи для голосования по его увольнению с должности.

Как сообщает портал Cesce Novyny, в своем новогоднем обращении Окамура назвал российско-украинскую войну "абсолютно бессмысленной". Он утверждал, что Чехия не должна посылать оружие Украине.

"Денежные трубы работают во всех направлениях, и все что-то разрывают в бизнесе. Западные компании, правительства и украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота. Пусть они украдут, но не у нас, и пусть такая страна не будет в Европейском Союзе", – сказал он.

Зварич заявил, что оскорбительные и полные ненависти высказывания Окамуры в адрес Украины и украинцев являются его личной позицией, сформированной под влиянием российской пропаганды. Диппредставитель назвал эти высказывания неприемлемыми и противоречащими ценностям демократического общества.

Сибига поддержал позицию посла, отметив, что украинские дипломаты должны защищать достоинство Украины, и призвал к конструктивному диалогу для укрепления украинско-чешского стратегического партнерства.

На фоне скандала лидеры бывшей правительственной коалиции – ODS, STAN, Пираты, KDU-ČSL и TOP 09 – хотят провести процедуру голосования по увольнению Окамуры с должности председателя Палаты депутатов.

"Вместе с другими оппозиционными партиями на следующей неделе Пираты начнут собирать подписи, необходимые для обсуждения его отставки в Палате депутатов", – отметил председатель партии Пираты Зденек Гржиб.

Согласно регламенту, председатель Палаты депутатов может быть отстранен от должности только на основании письменного ходатайства, подписанного по меньшей мере двумя пятыми от общего состава депутатов. Для реализации этой процедуры оппозиционным партиям необходимо собрать подписи как минимум 80 из 92 своих представителей.