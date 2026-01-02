Стефанчук о словах спикера парламента Чехии об Украине: Полезный идиот или агент ФСБ
Новогоднее обращение спикера нижней палаты чешского парламента Томио Окамуры является ярким примером невежества, манипуляций и цинизма. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам, которые остаются на стороне достоинства и справедливости, на стороне Украины", – сказал он.
Стефанчук подчеркнул, что украинцы благодарны Чехии за всю оказанную помощь в "тяжелые времена". Он также отметил, что не намерен давать никаких оценок высказываниям чешского спикера, поскольку они отражают исключительно его личную позицию, а не позицию парламента и народа Чехии.
"Уверен, самую жесткую оценку словам Окамуры дадут сами чехи – и, конечно же, история, в которой его имя вряд ли сохранится. А еще мы обязательно узнаем, был ли он полезным идиотом или агентом ФСБ", – отметил Стефанчук.
Во время новогоднего обращения Окамура выступил против предоставления оружия Украине и заявил, что деньги чешских пенсионеров и детей не могут быть использованы для "продолжения совершенно бессмысленной войны", передает Ceske Noviny. По словам спикера чешского парламента, деньги якобы "текут во всех направлениях", на этом зарабатывает бизнес, а "воры вокруг хунты Зеленского" строят себе "золотые унитазы".
- 13 декабря 2025 года премьер-министр Чехии Бабиш заявил, что страна больше не будет финансировать Украину, поскольку "казна пуста". По его словам, Европейская комиссия должна найти другие способы.
- 15 декабря он заявил, что было бы неплохо завершить войну к годовщине российского вторжения в Украину.
- Вместе с тем новый глава Минобороны Чехии сообщил, что инициатива по боеприпасам для Украины будет продолжаться, но он упомянул об эффективном управлении поставками боеприпасов.
